Scintille elettorali Letta - Meloni sulla pandemia Da Calenda paletti al Pd | ' No a Di Maio e Fratoianni'

- 'I giovani sono stati rinchiusi in casa, nonostante rischiassero davvero poco' attacca la leader di Fratelli d'Italia. 'Per fortuna non eravate al governo, i giovani si sono sacrificati per salvare ...Si annuncianotra la maggioranza di Centrosinistra che governa la città e l'opposizione ...su quanto riterrà più idoneo ad ottenere un risultato positivo nelle diverse competizioni"... Crisi politica, è già campagna elettorale. Manovre e scintille tra i partiti. Grillo difende il M5S Renzi, "una follia, possiamo morire gratis". Meloni, "tuteliamo chi produce ricchezza". Il segretario dem rilancia sulla dote per i 18enni da finanziare con una patrimoniale. Salvini all'attacco: "La ..."I giovani sono stati rinchiusi in casa, nonostante rischiassero davvero poco" attacca la leader di Fratelli d'Italia. "Per fortuna non eravate al governo, i giovani si sono sacrificati per salvare la ...