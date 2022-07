Schira: “Raspadori vuole solo Il Napoli. Incontro col Sassuolo imminente” (Di domenica 31 luglio 2022) Giacomo Raspadori ha scelto Napoli come prossima squadra in cui giocare. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento della Juve per Raspadori, con i bianconeri che avrebbero una corsia preferenziale col Sassuolo, visto il rapporto che c’è tra le due società in virtù degli affari già conclusi. Ma questo interessamento non ha trovato conferme. Anche perché l’attaccante del Sassuolo ha fatto la sua scelta, vuole vestire la maglia del Napoli. Questo ha convinto anche l’amministratore delegato Carnevali a valutare la sua cessione, che sembrava bloccata dopo l’addio di Scamacca passato al West Ham. Raspadori al Napoli: trattativa in chiusura Il Napoli in questi giorni ha sentito più volte il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) Giacomoha sceltocome prossima squadra in cui giocare. Nelle ultime ore si è parlato anche di un interessamento della Juve per, con i bianconeri che avrebbero una corsia preferenziale col, visto il rapporto che c’è tra le due società in virtù degli affari già conclusi. Ma questo interessamento non ha trovato conferme. Anche perché l’attaccante delha fatto la sua scelta,vestire la maglia del. Questo ha convinto anche l’amministratore delegato Carnevali a valutare la sua cessione, che sembrava bloccata dopo l’addio di Scamacca passato al West Ham.al: trattativa in chiusura Ilin questi giorni ha sentito più volte il ...

