Schira: Anguissa può prolungare il contratto col Napoli fino al 2027 (Di domenica 31 luglio 2022) Anguissa potrebbe rinnovare presto il suo contratto col Napoli. Il camerunese, riscattato alla fine di maggio dal Fulham, nella dirigenza e nello staff tecnico dei partenopei ha conquistato proprio tutti. Tanto che De Laurentiis e Giuntoli sarebbero pronti ad offrirgli un prolungamento dell’attuale contratto (già molto lungo, scade nel 2026) fino al 2027. Lo scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, che su Twitter annuncia di un incontro andato in scena ieri tra il Napoli e l’agente di Anguissa, Maxime Nana. Un incontro molto positivo con cui si sono gettate le basi per proseguire un percorso comune. Talks in progress for Zambo #Anguissa‘s contract extension with #Napoli until ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022)potrebbe rinnovare presto il suocol. Il camerunese, riscattato alla fine di maggio dal Fulham, nella dirigenza e nello staff tecnico dei partenopei ha conquistato proprio tutti. Tanto che De Laurentiis e Giuntoli sarebbero pronti ad offrirgli un prolungamento dell’attuale(già molto lungo, scade nel 2026)al. Lo scrive il giornalista esperto di mercato Nicolò, che su Twitter annuncia di un incontro andato in scena ieri tra ile l’agente di, Maxime Nana. Un incontro molto positivo con cui si sono gettate le basi per proseguire un percorso comune. Talks in progress for Zambo #‘s contract extension with #until ...

