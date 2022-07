Scacchi, Olimpiadi 2022: sarà Daniele Vocaturo a sfidare Magnus Carlsen in Italia-Norvegia del 3° turno. Gli accoppiamenti (Di domenica 31 luglio 2022) Il numero 1 d’Italia contro il numero 1 del mondo: succederà anche questo oggi alle Olimpiadi degli Scacchi 2022, dove il sorteggio mette di fronte già al 3° turno Italia e Norvegia. Daniele Vocaturo non aveva mai affrontato prima d’ora Magnus Carlsen, e lo farà per la prima volta in quello che è l’altro evento cardine del movimento Scacchistico mondiale insieme al match iridato che si terrà nel 2023. Vocaturo ha esordito con due vittorie nelle prime due partite, mentre Carlsen ha debuttato soltanto ieri e vinto un finale dei suoi, di quelli in cui non lascia tregua agli avversari, contro il giocatore dell’Uruguay Georg Meier, tedesco passato sotto le ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Il numero 1 d’contro il numero 1 del mondo: succederà anche questo oggi alledegli, dove il sorteggio mette di fronte già al 3°non aveva mai affrontato prima d’ora, e lo farà per la prima volta in quello che è l’altro evento cardine del movimentostico mondiale insieme al match iridato che si terrà nel 2023.ha esordito con due vittorie nelle prime due partite, mentreha debuttato soltanto ieri e vinto un finale dei suoi, di quelli in cui non lascia tregua agli avversari, contro il giocatore dell’Uruguay Georg Meier, tedesco passato sotto le ...

