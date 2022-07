Sara ha ucciso sua madre con il nitrito di sodio: si sentiva perseguitata, avrebbe voluto un’altra madre (Di domenica 31 luglio 2022) “Non ci prendevamo, sin da bambina è stato così… Non esisteva una reciproca compatibilità” erano queste le parole con cui Sara descriveva il rapporto con sua madre. Mai nessuno però avrebbe pensato che la donna potesse arrivare a premeditare un omicidio e metterlo in atto. Potesse uccidere sua madre. E invece lo ha fatto. Le forze dell’ordine ci hanno messo pochissimo a capire che Sonia Diolaiti, era stata uccisa proprio da sua figlia, avvelenata in casa. Una storia che toglie il fiato quella che arriva da Ferrara. Oggi chi conosce Sara spiega che da sempre, la ragazza, diceva: “Vorrei avere un’altra mamma”. Sara Corcione arrestata per aver ucciso sua madre a Ferrara Ieri, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 luglio 2022) “Non ci prendevamo, sin da bambina è stato così… Non esisteva una reciproca compatibilità” erano queste le parole con cuidescriveva il rapporto con sua. Mai nessuno peròpensato che la donna potesse arrivare a premeditare un omicidio e metterlo in atto. Potesse uccidere sua. E invece lo ha fatto. Le forze dell’ordine ci hanno messo pochissimo a capire che Sonia Diolaiti, era stata uccisa proprio da sua figlia, avvelenata in casa. Una storia che toglie il fiato quella che arriva da Ferrara. Oggi chi conoscespiega che da sempre, la ragazza, diceva: “Vorrei averemamma”.Corcione arrestata per aversuaa Ferrara Ieri, ...

Marco1999Busa : RT @SeanFonnery: Spero stessa indignazione per il commerciante ucciso a martellate oggi da un nigeriano. Scommetto che non sarà così @Enric… - isladecoco7 : @CottarelliCPI Quando scriverà le stesse cose per il povero commediante cinese ucciso da un ingeriamo, allora sarà… - AseroGiovanna : RT @cresce_m: Lunedì contatterò il Sindaco di San Severino dove risiedeva il Nigeriano ucciso. Sono a disposizione per dare lavoro alla mog… - Raff_Napolitano : RT @SeanFonnery: Spero stessa indignazione per il commerciante ucciso a martellate oggi da un nigeriano. Scommetto che non sarà così @Enric… - SfortunatoAl : @confundustria @AndrexMarlow E poi blocco navale!ah e revisione della legge sulla tortura, così la prossima volta c… -