Santo Versace | battuta all’asta la sua villa di Milano La cifra è impressionante

Affare fatto. Villa del Platano, la residenza milanese di, fratello del compianto Gianni, è stata venduta al valore record, per il mercato residenziale, di 33,3 milioni di euro. A curare la trattativa con un fondo di private equity londinese, ...E' figlia di Alfredo, cugino dei noti fratelli Donatella,e Gianni, ma quando ha scelto di entrare nel mondo della moda lo ha fatto con un'azienda diversa da quella di famiglia. ...Santo cede la residenza di via dei Giardini sottoprezzo (chiedeva 49 milioni) e dopo dieci anni . L’advisor annuncia la conclusione della trattativa: "Un privilegio partecipare all’operazione" ...Milano - Villa del Platano, la prestigiosa residenza di proprietà di Santo Versace, è stata venduta al valore record, per il mercato residenziale, di 33,3 milioni di euro. Acquistata da un importante ...