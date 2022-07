San Benedetto: Brancaccio-Vavassori è la sfida per il titolo (Di domenica 31 luglio 2022) Parlerà sicuramente italiano la "San Benedetto Tennis Cup" che si conclude stasera sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maggioni nelle Marche. Sia per il 25enne di Torre del Greco che per il 27enne di Torino è la prima finale Challenger in carriera Leggi su federtennis (Di domenica 31 luglio 2022) Parlerà sicuramente italiano la "SanTennis Cup" che si conclude stasera sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maggioni nelle Marche. Sia per il 25enne di Torre del Greco che per il 27enne di Torino è la prima finale Challenger in carriera

apeindiana : RT @federtennis: Finale tutta azzurra a San Benedetto tra Raul e Andrea ???? #Brancaccio 6-2 3-6 6-2 Darderi #Vavassori 6-3 1-6 6-3 Olivo #… - IMisantropo : @BillyZanne Beh, sulla costa tirrenica c'è un confine culturale/dialettale tra Latina e Gaeta. Sulla costa adriatic… - sofiargentin : Estathe zero zuccheri BOCCIATO non si fa così l’estathe è il più buono e cosi sembra il San Benedetto che schifo vergogna - federtennis : Finale tutta azzurra a San Benedetto tra Raul e Andrea ???? #Brancaccio 6-2 3-6 6-2 Darderi #Vavassori 6-3 1-6 6-3 O… - meteostationsb : San Benedetto del Tronto 31/7/2022 11:00 AM 28.8 gradi C Ur: 60% Baro: 1015.0 mbar Wind: 11.8Km/h Wind Dir: NNO Rai… -