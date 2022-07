“Samaritan”: Stallone diventa super nel trailer del cinecomic targato Amazon Prime Video (Di domenica 31 luglio 2022) Il prossimo 26 Agosto è in arrivo su Amazon Prime Video “Samaritan“, adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel pubblicata dalla Mythos Comics nel 2014. Ad interpretare il disilluso e attempato ex supereroe Joe Smith alias Samaritan sarà niente meno che una leggenda del cinema americano quale Sylvester Stallone. Al fianco di Sly in veste di co-protagonista ci sarà Javon Walton, giovane talento conosciuto per le sue partecipazioni nelle serie TV Euphoria e Utopia. La regia del film è affidata allo sceneggiatore e regista australiano Julius Avery (Son of a Gun, Overlord) mentre la sceneggiatura è ad opera di Bragi F. Schut, avendo come soggetto la graphic novel dalle tinte dark scritta dallo stesso Schut insieme a Marc Olivent e Renzo Podesta. Il film è una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 luglio 2022) Il prossimo 26 Agosto è in arrivo su“, adattamento cinematografico dell’omonima graphic novel pubblicata dalla Mythos Comics nel 2014. Ad interpretare il disilluso e attempato exeroe Joe Smith aliassarà niente meno che una leggenda del cinema americano quale Sylvester. Al fianco di Sly in veste di co-protagonista ci sarà Javon Walton, giovane talento conosciuto per le sue partecipazioni nelle serie TV Euphoria e Utopia. La regia del film è affidata allo sceneggiatore e regista australiano Julius Avery (Son of a Gun, Overlord) mentre la sceneggiatura è ad opera di Bragi F. Schut, avendo come soggetto la graphic novel dalle tinte dark scritta dallo stesso Schut insieme a Marc Olivent e Renzo Podesta. Il film è una ...

