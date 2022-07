Salvini: "Il ruolo di Putin in Italia? Tutte fesserie. Gli immigrati? Votano Lega" (Di domenica 31 luglio 2022) dal nostro inviato Cervia - "Anche mezzo punto al giorno, piano piano e ci riprendiamo tutto quello che è nostro". Alla festa della Lega a Cervia - vicina ma lontanissima dal Papeete di Milano Marittima - il sogno di tutti è il recupero su Giorgia Meloni. Lo dicono i parlamentari, big e peones, che sono arrivati fin qui con la speranza magari di un cinque o di un sorriso del capo, colui che fra venti giorni farà le liste elettorali. Mauro Lucentini, deputato made in Marche e dunque leghista di seconda generazione, spiega: "In campagna elettorale Matteo tirerà fuori le unghie, possiamo ancora puntare sulla rimonta di FdI". D'altronde, come racconta il padrone di casa Jacopo Morrone, "la scossa politica ha ridato entusiasmo al nostro elettorato". Fra i 300 simpatizzanti Salviniani - non di più perché stasera il derby è con Patty Smith in concerto ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 31 luglio 2022) dal nostro inviato Cervia - "Anche mezzo punto al giorno, piano piano e ci riprendiamo tutto quello che è nostro". Alla festa dellaa Cervia - vicina ma lontanissima dal Papeete di Milano Marittima - il sogno di tutti è il recupero su Giorgia Meloni. Lo dicono i parlamentari, big e peones, che sono arrivati fin qui con la speranza magari di un cinque o di un sorriso del capo, colui che fra venti giorni farà le liste elettorali. Mauro Lucentini, deputato made in Marche e dunque leghista di seconda generazione, spiega: "In campagna elettorale Matteo tirerà fuori le unghie, possiamo ancora puntare sulla rimonta di FdI". D'altronde, come racconta il padrone di casa Jacopo Morrone, "la scossa politica ha ridato entusiasmo al nostro elettorato". Fra i 300 simpatizzantiani - non di più perché stasera il derby è con Patty Smith in concerto ...

