Salernitana, Nicola tuona: 'Rosa troppo corta, così non ci sto!' (Di domenica 31 luglio 2022) L'allenatore della Salernitana Davide Nicola lancia un messaggio ai dirigenti granata: "Ad oggi non siamo competitivi. Spero di non... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) L'allenatore dellaDavidelancia un messaggio ai dirigenti granata: "Ad oggi non siamo competitivi. Spero di non...

fisco24_info : SALERNITANA: via Ederson, ma Nicola è fiducioso: Torna Bonozzoli, Pinamonti ha rifiutato,salvezza resta obiettivo - SportdelSud : ????#Mazzocchi ad un passo dall'addio, ultimatum della Salernitana. La vicenda sta creando non pochi problemi a Nico… - infoitsport : Salernitana, Nicola gela la piazza: l’ha detto sul mercato - serieAnews_com : #Salernitana, l’annuncio di #Nicola: “Non siamo competitivi” #Calciomercato - sportli26181512 : Salernitana, ultimatum a #Mazzocchi: la situazione: La vicenda sta creando non pochi problemi a Nicola: è emergenza… -