Salernitana, Nicola gela la piazza: l’ha detto sul mercato (Di domenica 31 luglio 2022) Il protagonista assoluto della salvezza memorabile della Salernitana Davide Nicola, al termine del triangolare amichevole svolto ieri sera allo stadio Arechi, si è espresso in maniera dura sul mercato e sulla rosa attuale. “Ad oggi non siamo competitivi e mi aspetto che la squadra non sia rinforzata solo l’ultimo giorno di mercato. Abbiamo solo 19 giocatori, ci mancano Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi” – Spiega il tecnico granata, il quale vorrebbe affrontare una stagione lineare dall’inizio alla fine, senza dover ricorrere a imprese impossibili. Nicola Salernitana Dichiarazioni “Il centrocampo, almeno per il momento, non è al completo. Bradaric? E’ interessante, ma è infortunato e resterà fuori almeno per una decina di giorni. Sambia? Non sta bene e schierarlo adesso vorrebbe ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Il protagonista assoluto della salvezza memorabile dellaDavide, al termine del triangolare amichevole svolto ieri sera allo stadio Arechi, si è espresso in maniera dura sule sulla rosa attuale. “Ad oggi non siamo competitivi e mi aspetto che la squadra non sia rinforzata solo l’ultimo giorno di. Abbiamo solo 19 giocatori, ci mancano Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi” – Spiega il tecnico granata, il quale vorrebbe affrontare una stagione lineare dall’inizio alla fine, senza dover ricorrere a imprese impossibili.Dichiarazioni “Il centrocampo, almeno per il momento, non è al completo. Bradaric? E’ interessante, ma è infortunato e resterà fuori almeno per una decina di giorni. Sambia? Non sta bene e schierarlo adesso vorrebbe ...

serieAnews_com : #Salernitana, l’annuncio di #Nicola: “Non siamo competitivi” #Calciomercato - sportli26181512 : Salernitana, ultimatum a #Mazzocchi: la situazione: La vicenda sta creando non pochi problemi a Nicola: è emergenza… - ParmaLiveTweet : Salernitana, Nicola ha chiara la coppia d'attacco per il Parma: Bonazzoli e Botheim - sportface2016 : #Salernitana, #Nicola: 'Così non siamo competitivi, ci servono al più presto rinforzi. Rissa con l'#AdanaDemirspor?… - VincenzoIanno16 : RT @salernonotizie: Salernitana, mister Nicola: “In questo momento siamo poco competitivi” -