Salernitana, Nicola: «Ad oggi non siamo competitivi» (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole dell’allenatore della Salernitana, Davide Nicola: «Ad oggi non siamo competitivi. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori» Davide Nicola, a margine del triangolare tra la sua Salernitana, la Reggina e l’Adana Demirspor ha commentato con preoccupazione il mercato dei granata. Di seguito le sue parole. «Ad oggi non siamo competitivi, e mi aspetto che non si arrivi al 31 agosto per completare la rosa. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori; ci mancano Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi, ad oggi il centrocampo non è completo. Abbiamo preso giocatori interessanti come Bradaric, che è infortunato e ne avrà per almeno altri dieci giorni, e Sambia, che in questo momento non sta bene e inserirlo vuol ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Le parole dell’allenatore della, Davide: «Adnon. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori» Davide, a margine del triangolare tra la sua, la Reggina e l’Adana Demirspor ha commentato con preoccupazione il mercato dei granata. Di seguito le sue parole. «Adnon, e mi aspetto che non si arrivi al 31 agosto per completare la rosa. Attualmente abbiamo solo 19 giocatori; ci mancano Gyomber, Radovanovic e Mazzocchi, adil centrocampo non è completo. Abbiamo preso giocatori interessanti come Bradaric, che è infortunato e ne avrà per almeno altri dieci giorni, e Sambia, che in questo momento non sta bene e inserirlo vuol ...

