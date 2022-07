Salernitana, Iervolino: “Prenderemo altri 4 giocatori, Mertens possibile ma…” (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’Adana Demirspor si aggiudica il primo trofeo “Angelo Iervolino” lasciandosi alle spalle Salernitana e Reggina. Per il presidente granata, Danilo Iervolino, è stata anche l’occasione di parlare del mercato e di possibili nuovi innesti: “Proveremo ad aggiungere tre o quattro elementi alla rosa attualmente a disposizione del mister. Due difensori, un centrocampista e un attaccante. Su Kastanos non mi sbilancio perché sto imparando sulla mia pelle che il mercato vive di variabili impazzite e che tutto può cambiare da un momento all’altro. Lo stesso discorso vale per altre giocatori con cui eravamo in trattativa fino a poco tempo fa”. Sugli attaccanti: “Per Piatek e Maupay devono incastrarsi tante cose prima di poter firmare. Alla fine un attaccante riusciremo a prenderlo, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – L’Adana Demirspor si aggiudica il primo trofeo “Angelo” lasciandosi alle spallee Reggina. Per il presidente granata, Danilo, è stata anche l’occasione di parlare del mercato e di possibili nuovi innesti: “Proveremo ad aggiungere tre o quattro elementi alla rosa attualmente a disposizione del mister. Due difensori, un centrocampista e un attaccante. Su Kastanos non mi sbilancio perché sto imparando sulla mia pelle che il mercato vive di variabili impazzite e che tutto può cambiare da un momento all’altro. Lo stesso discorso vale per altrecon cui eravamo in trattativa fino a poco tempo fa”. Sugli attaccanti: “Per Piatek e Maupay devono incastrarsi tante cose prima di poter firmare. Alla fine un attaccante riusciremo a prenderlo, ...

