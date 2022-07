‘Sagra della Porziuncola’, a Ceppaloni è festa fino al 2 agosto: grande successo per la prima serata – VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Ceppaloni (Bn) – Assente da due anni dal panorama estivo delle feste e sagre sannite a causa della pandemia, a grande richiesta ritorna a Ceppaloni la ‘Porziuncola’, la Sagra del Fusillo e del Formaggio pecorino. Una manifestazione storica, giunta alla sua XXXIX edizione, ancorata alle sue radici ma che allo stesso tempo ha saputo innovarsi, portando in ‘vetrina’ le sue tradizioni. Per l’organizzazione si è messa in moto la Pro Loco ‘Ing. Pino Di Donato’, presieduta da Michele Iacicco, insieme a tantissimi volontari che nella quattro giorni – dal 30 luglio al 2 agosto – si danno da fare per assicurare la riuscita impeccabile dell’evento. A fianco del sodalizio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore de Blasio, e il direttore ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Assente da due anni dal panorama estivo delle feste e sagre sannite a causapandemia, arichiesta ritorna ala ‘, la Sagra del Fusillo e del Formaggio pecorino. Una manizione storica, giunta alla sua XXXIX edizione, ancorata alle sue radici ma che allo stesso tempo ha saputo innovarsi, portando in ‘vetrina’ le sue tradizioni. Per l’organizzazione si è messa in moto la Pro Loco ‘Ing. Pino Di Donato’, presieduta da Michele Iacicco, insieme a tantissimi volontari che nella quattro giorni – dal 30 luglio al 2– si danno da fare per assicurare la riuscita impeccabile dell’evento. A fianco del sodalizio, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ettore de Blasio, e il direttore ...

