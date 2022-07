Ronaldo, proposta scherzo dal Portogallo: «Vieni da noi» – FOTO (Di domenica 31 luglio 2022) Ronaldo via dallo United? Arriva una proposta scherzo per CR7 direttamente dal Portogallo: il messaggio per l’attaccante Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare il Manchester United in estate, anche se al momento nessuna big si è fatta avanti con decisione. Chi invece si è fatto avanti e un piccolo club del Portogallo, paese Natale dell’attaccante. Olá @Cristiano! ??Há mais ou menos 1 ano, fizemos um convite ao teu colega argentino que se encontrava numa situação semelhante à tua. Ele acabou por ir para França, mas agora damos-te a oportunidade de uma vida… a de partilhar balneário com o nosso Ricardo Barata! ?? pic.twitter.com/XrciWhn9f9— Operário Futebol Clube Lisboa (@operario lisboa) July 29, 2022 L’Operario Lisbona, club che milita in un campionato distrettuale lusitano, ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022)via dallo United? Arriva unaper CR7 direttamente dal: il messaggio per l’attaccante Cristianopotrebbe lasciare il Manchester United in estate, anche se al momento nessuna big si è fatta avanti con decisione. Chi invece si è fatto avanti e un piccolo club del, paese Natale dell’attaccante. Olá @Cristiano! ??Há mais ou menos 1 ano, fizemos um convite ao teu colega argentino que se encontrava numa situação semelhante à tua. Ele acabou por ir para França, mas agora damos-te a oportunidade de uma vida… a de partilhar balneário com o nosso Ricardo Barata! ?? pic.twitter.com/XrciWhn9f9— Operário Futebol Clube Lisboa (@operario lisboa) July 29, 2022 L’Operario Lisbona, club che milita in un campionato distrettuale lusitano, ha ...

CalcioNews24 : Proposta da ridere per #Ronaldo ?? - iscorers : Ronaldo, la folle proposta dal Portogallo - HonkingTraderMo : RT @junews24com: Ronaldo via dallo United? Arriva una simpatica proposta: «Vieni da noi» - FOTO - - junews24com : Ronaldo via dallo United? Arriva una simpatica proposta: «Vieni da noi» - FOTO - - NCN_it : CR7, è il Napoli la prima alternativa all’Atletico Madrid: affare difficile ma Mendes lo sta riportando sul tavolo… -