Roma, un cantiere da 19 miliardi per cambiare volto alla Capitale (Di domenica 31 luglio 2022) Uno spettro larghissimo di opportunità per cambiare faccia alla metropoli Romana, ma anche una sfida che rischia di mettere a nudo fragilità sulla progettazione e un apparato amministrativo incapace da anni di gestire anche solo gli investimenti ordinari Leggi su ilsole24ore (Di domenica 31 luglio 2022) Uno spettro larghissimo di opportunità perfacciametropolina, ma anche una sfida che rischia di mettere a nudo fragilità sulla progettazione e un apparato amministrativo incapace da anni di gestire anche solo gli investimenti ordinari

