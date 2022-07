Roma, lo show per Dybala ha fatto scuola: il Braga si ispira e scherza sui social (Di domenica 31 luglio 2022) Roma - Non solo polemiche sui social, anche tanto divertimento. Soprattutto se sono i club a twittare ironie o divertenti messaggi rivolti anche ad altre squadre. Come il Braga che ieri sera ha ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 31 luglio 2022)- Non solo polemiche sui, anche tanto divertimento. Soprattutto se sono i club a twittare ironie o divertenti messaggi rivolti anche ad altre squadre. Come ilche ieri sera ha ...

sportli26181512 : Roma, lo show per Dybala ha fatto scuola: il Braga si ispira e scherza sui social: Il club portoghese ha presentato… - tenerifelouiss : Io vedrò Louis in Belgio ma comunque il countdown lo tengo per Roma perché è il mio show del cuore okay???? - Andreacritico : RT @alfredoferrante: Al funerale del ragazzo morto sul GRA a Roma perché sfrecciava a quasi 300 km/h macchine che sgasano e rombano. Anche… - sportli26181512 : #Dybala, Mourinho espone il gioiello e scopre una squadra: Il piccolo show dell’argentino: un’ora e il primo tocco… - wordsandmore1 : #31luglio oltre #HungarianGP #RealJuve #Santoro #Formigli #Modena #Asensio #BuonaDomenica per #uominiedonne che ama… -