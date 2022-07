"Roma, il mio antidepressivo. E con Matic e Dybala...": Carlo Verdone, confessioni pericolose (Di domenica 31 luglio 2022) La nuova Roma gasata, ambiziosa ed un sacco bella fa impazzire anche Carlo Verdone. Che in questa squadra ancora cantiere, pozzo di buoni propositi ed arrivi eccellenti, comincia ad intravedere le basi di una commedia brillante e a lieto fine. Non più a finale horror alla Dario Argento, come in tante occasioni. «A patto - scherza il grande regista - che José Mourinho non diventi il Manuel Fantoni (quello di "Borotalco", ndr) della situazione: altrimenti vorrebbe dire che ci ha preso per i fondelli». Un chiodo fisso dall'infanzia. Passione urgente, incontrollabile. Tante uscite all'Olimpico. Dove non potrà essere presente nelle prime giornate di campionato, impegnato nella seconda edizione di "Vita da Carlo". L'attore ammette: «Il club giallorosso è un antidepressivo del weekend. Se la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) La nuovagasata, ambiziosa ed un sacco bella fa impazzire anche. Che in questa squadra ancora cantiere, pozzo di buoni propositi ed arrivi eccellenti, comincia ad intravedere le basi di una commedia brillante e a lieto fine. Non più a finale horror alla Dario Argento, come in tante occasioni. «A patto - scherza il grande regista - che José Mourinho non diventi il Manuel Fantoni (quello di "Borotalco", ndr) della situazione: altrimenti vorrebbe dire che ci ha preso per i fondelli». Un chiodo fisso dall'infanzia. Passione urgente, incontrollabile. Tante uscite all'Olimpico. Dove non potrà essere presente nelle prime giornate di campionato, impegnato nella seconda edizione di "Vita da". L'attore ammette: «Il club giallorosso è undel weekend. Se la ...

