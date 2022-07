Roma, al mare è allarme stagionali: hotel, lidi e ristoranti senza 20% di personale. 'Colpa del reddito di cittadinanza' (Di domenica 31 luglio 2022) Sul litorale Romano e del Lazio è allarme per il personale stagionale. Con la ripresa delle attività turistiche dopo le restrizioni Covid , le imprese del settore cercano lavoratori stagionali , ma ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Sul litoraleno e del Lazio èper ilstagionale. Con la ripresa delle attività turistiche dopo le restrizioni Covid , le imprese del settore cercano lavoratori, ma ...

2849Dama : RT @patrizia62roma: ~ Roma di notte è come il mare d'inverno. ~ ~ Stupefacente ~ ?? ???????????? - leggoit : Roma, al mare è allarme stagionali: hotel, lidi e ristoranti senza 20% di personale. «Colpa del reddito di cittadin… - lisadagliocchib : RT @patrizia62roma: ~ Roma di notte è come il mare d'inverno. ~ ~ Stupefacente ~ ?? ???????????? - Yasir54249138 : RT @patrizia62roma: ~ Roma di notte è come il mare d'inverno. ~ ~ Stupefacente ~ ?? ???????????? - vittopoto : RT @patrizia62roma: ~ Roma di notte è come il mare d'inverno. ~ ~ Stupefacente ~ ?? ???????????? -