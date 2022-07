Rione Libertà | uomo di 71 anni trovato morto nella sua abitazione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Drammaserata di ieri al, in via Girolamo Vitelli, dove undi 71è statosenza vita all’interno della sua. A quanto risulterebbe dai primi accertamenti medici, l’potrebbe essere deceduto già da qualche giorno. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che sono entrati all’interno dell’appartamento e i Carabinieri per i rilievi. Le cause della morte potrebbero essere indicate come naturali. Ad avvisare i caschi rossi sono stati i condomini, insospettiti dal cattivo odore che proveniva dall’della vittima. L'articolo proviene da Anteprima24.it.