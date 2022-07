Riccione, investite da treno: morte 2 sorelle (Di domenica 31 luglio 2022) Tentavano di attraversare i binari, due sorelle investite e uccise da un treno a Riccione. Avevano 15 e 17 anni. Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Tentavano di attraversare i binari, duee uccise da un. Avevano 15 e 17 anni.

Agenzia_Ansa : Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise da un treno. A Riccione, travolte sono state viste barcollare… - rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - rtl1025 : ?? Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla s… - mummy53690440 : Tragedia alla stazione: le due ragazze uccise da un treno erano sorelle - Pablo00152555 : Ragazze investite sui binari a Riccione. Il video di una testimone: «Cercavano il bagno, poi ho visto il treno arri… -