Repubblica – Raspadori al Napoli | il Sassuolo pensa a Ounas e Gaetano

Leggi su napolipiu

(Di domenica 31 luglio 2022)portano avanti la trattativa per Giacomo. La società emiliana valuta anche i profili di. Al momento il problema per l’arrivo diin maglia azzurra è la richiesta delche valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro. L’offerta di Aurelio De Laurentiis per ora si ferma a 25 milioni di euro. La distanza non è esagerata ma non si è ancora trovato il modo per ridurre le distanze. Una delle possibilità sarebbe quella di inserire nella trattativa una contropartita tecnica, con ilche valuta, scrive. Due profili che farebbero al caso delma su entrambi ci sono dei problemi. ...