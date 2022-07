Repubblica – Kepa al Napoli | si chiude con il Chelsea | accordo già oggi

Leggi su napolipiu

(Di domenica 31 luglio 2022)è pronto a diventare un nuovo giocatore del, l’affare con ilsi puòre anche. Lo riferisce. La società di Aurelio De Laurentiis in questi giorni ha lavorato molto su questa trattativa e come annunciato da Valter De Maggio, il cronoprogramma del calciomercato delprevedeva al primo posto l’acquisto di un portiere, poi ci saranno altri movimenti sia in entrata che in uscita.alcol giocatore Ilha incassato la volontà del portiere spagnolo di vestire la maglia azzurra per rilanciarsi. In questo modo è stato accontentato Spalletti che voleva due portieri di grande livello ed avrebbe tenuto più che volentieri Ospina. Secondo ...