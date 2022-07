Regolamento Modena-Catanzaro: cosa succede in caso di pareggio turno preliminare Coppa Italia (Di domenica 31 luglio 2022) Il Regolamento di Modena-Catanzaro, ecco cosa succede in caso di pareggio nel turno preliminare di Coppa Italia. Qualora dovesse terminare con un risultato di parità questa sfida valida per la Coppa nazionale e in programma allo Stadio Alberto Braglia di Modena, per decretare quale delle due formazioni avanzerà al primo turno, vale a dire i trentaduesimi, dove entrano in gioco anche le formazioni di Serie A, bisognerà passare attraverso i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità via libera ai calci di rigore. LA DIRETTA TESTUALE DOVE SEGUIRE IL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ildi, eccoindineldi. Qualora dovesse terminare con un risultato di parità questa sfida valida per lanazionale e in programma allo Stadio Alberto Braglia di, per decretare quale delle due formazioni avanzerà al primo, vale a dire i trentaduesimi, dove entrano in gioco anche le formazioni di Serie A, bisognerà passare attraverso i consueti due tempi supplementari da quindici minuti ciascuno, se dovesse persistere la parità via libera ai calci di rigore. LA DIRETTA TESTUALE DOVE SEGUIRE IL MATCH SportFace.

ModenaDintorni : ?? Complimenti per la vittoria! L'autore vince le pubblicazioni sui canali di Modena&Dintorni! ?? Per info su come p… -