Regno Unito, la Fondazione del Principe Carlo riceve un milione di sterline dalla famiglia Bin Laden. “Abbiamo esaminato con attenzione” (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2013 il Principe Carlo ha accettato una donazione da un milione di sterline per il suo fondo caritatevole dalla famiglia a cui apparteneva Osama bin Laden, il leader e fondatore del gruppo terroristico Al Qaida, ucciso in un blitz Usa in Pakistan nel 2011. A riferirlo è il Sunday Times, secondo cui il generoso donatore era Bakr bin Laden, insieme al fratello Shadiq, entrambi fratellastri di Osama. La famiglia Bin Laden è sempre stata una delle più facoltose e influenti di Gedda. Le più importanti infrastrutture del Paese saudita, infatti, sono state finanziate proprio dai Bin Laden, grazie anche ai loro stretti rapporti con la famiglia reale saudita. Bakr e Shafiq sono legati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Nel 2013 ilha accettato una donazione da undiper il suo fondo caritatevolea cui apparteneva Osama bin, il leader e fondatore del gruppo terroristico Al Qaida, ucciso in un blitz Usa in Pakistan nel 2011. A riferirlo è il Sunday Times, secondo cui il generoso donatore era Bakr bin, insieme al fratello Shadiq, entrambi fratellastri di Osama. LaBinè sempre stata una delle più facoltose e influenti di Gedda. Le più importanti infrastrutture del Paese saudita, infatti, sono state finanziate proprio dai Bin, grazie anche ai loro stretti rapporti con lareale saudita. Bakr e Shafiq sono legati ...

sebmes : No, non è 'la patrimoniale'. È la tassa sulle successioni. Che negli Usa arriva al 40%, in Francia al 45%, in Germa… - trash_italiano : ?? È ufficiale: l'Eurovision Song Contest 2023 si terrà nel Regno Unito. Questa settimana la BBC inizierà la ricerca… - Agenzia_Ansa : L'Ucraina cede Eurovision 2023 al Regno Unito. La ministra: 'La Bbc prende in consegna la rassegna dopo intesa con… - Antobello : RT @paradoxMKD: Il Regno Unito come si permette di trattenere l'oro venezuelano? L'Alta Corte del Regno Unito ha respinto la richiesta del… - Destradipopolo : IL TWEET DELL’AMBASCIATA RUSSA NEL REGNO UNITO: “QUELLI DEL BATTAGLIONE #AZOV MERITANO LA MORTE PER IMPICCAGIONE” C… -