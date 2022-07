Real Madrid-Juventus 2-0, Ancelotti: “Buon precampionato, ora riposo. Crollo al secondo anno? Stimolo per migliorare” (Di domenica 31 luglio 2022) “È stato un precampionato molto positivo, soprattutto perché non abbiamo avuto infortuni. Abbiamo fatto un bel lavoro, ora dobbiamo valutare la vittoria di stasera. Ora servirà riposare, i giocatori avranno due giorni liberi e poi riprenderemo il lavoro consueto di ogni settimana”. Così Carlo Ancelotti, tramite i canali ufficiali del Real Madrid, commenta la vittoria contro la Juventus in amichevole per 2-0. Per i blancos si è trattato dell’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione, che si aprirà il 10 agosto con la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte: “Siamo fiduciosi di vincere”, spiega il tecnico italiano, “ma non è sicuro che giocheranno gli stessi undici che hanno cominciato contro la Juventus. Devo ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) “È stato unmolto positivo, soprattutto perché non abbiamo avuto infortuni. Abbiamo fatto un bel lavoro, ora dobbiamo valutare la vittoria di stasera. Ora servirà riposare, i giocatori avrdue giorni liberi e poi riprenderemo il lavoro consueto di ogni settimana”. Così Carlo, tramite i canali ufficiali del, commenta la vittoria contro lain amichevole per 2-0. Per i blancos si è trattato dell’ultimo test prima dell’inizio ufficiale della stagione, che si aprirà il 10 agosto con la Supercoppa Europea contro l’Eintracht Francoforte: “Siamo fiduciosi di vincere”, spiega il tecnico italiano, “ma non è sicuro che giochergli stessi undici che hcominciato contro la. Devo ...

