Real Madrid-Juventus 2-0 (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – La Juventus viene sconfitta 2-0 dal Real Madrid a Pasadena, in California, nell’amichevole che chiude il tour americano dei bianconeri. Il Real campione d’Europa passa in vantaggio al 19’. Danilo stende Vinicius, rigore per i blancos e Benzema non sbaglia. Al 68’ gli spagnoli chiudono i conti: azione corale conclusa da Asensio, 2-0. “Una buona partita, che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti. Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa, fin quando è stato possibile giocare lo abbiamo fatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla”, dice il tecnico bianconero Allegri. “Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare. Questa sera ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra: avremmo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Laviene sconfitta 2-0 dala Pasadena, in California, nell’amichevole che chiude il tour americano dei bianconeri. Ilcampione d’Europa passa in vantaggio al 19’. Danilo stende Vinicius, rigore per i blancos e Benzema non sbaglia. Al 68’ gli spagnoli chiudono i conti: azione corale conclusa da Asensio, 2-0. “Una buona partita, che conclude un bel lavoro di dieci giorni negli Stati Uniti. Abbiamo affrontato la squadra più forte d’Europa, fin quando è stato possibile giocare lo abbiamo fatto, cercando di gestire i possessi e non buttare via la palla”, dice il tecnico bianconero Allegri. “Sono soddisfatto del lavoro dei ragazzi, possiamo ancora crescere tanto, ci sono giocatori che devono rientrare. Questa sera ci sono state tante occasioni da una parte e dall’altra: avremmo ...

