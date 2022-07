Rai Kids: Premio Giffoni Film Festival per “Nel mare ci sono i coccodrilli” (Di domenica 31 luglio 2022) “Nel mare ci sono i coccodrilli”, Film d’animazione prodotto da Rai Kids e Larcadarte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha vinto il Premio del Giffoni Film Festival come migliore short Film. Il Film, diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all’omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat Akbari, un bambino afghano che fugge dai talebanj per arrivare dopo anni di peripezie in Italia. “Giffoni è un Festival unico. Essere premiati da una giuria di centinaia di ragazzi da 10 a 13 anni è la prova migliore che il Film è riuscito a parlare al suo pubblico”, commenta Luca Milano direttore di Rai ... Leggi su romadailynews (Di domenica 31 luglio 2022) “Nelcii coccodrilli”,d’animazione prodotto da Raie Larcadarte in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha vinto ildelcome migliore short. Il, diretto da Rosalba Vitellaro, sui disegni di Annalisa Corsi, è ispirato all’omonimo libro di Fabio Geda e alla storia vera del piccolo Enaiat Akbari, un bambino afghano che fugge dai talebanj per arrivare dopo anni di peripezie in Italia. “è ununico. Essere premiati da una giuria di centinaia di ragazzi da 10 a 13 anni è la prova migliore che ilè riuscito a parlare al suo pubblico”, commenta Luca Milano direttore di Rai ...

