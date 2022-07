Queer as Folk: clip esclusiva della serie reboot in arrivo oggi su STARZPLAY (Di domenica 31 luglio 2022) Ecco una clip in esclusiva di Queer as Folk, la serie, in arrivo oggi su STARZPLAY, reboot dell'originale britannica creata da Russell T. Davies. Queer as Folk, di cui presentiamo una clip video in esclusiva, è la serie, disponibile da oggi su STARZPLAY, che in otto episodi riporta l'originale britannica creata da Russell T. Davies nella New Orleans dei giorni nostri. Sulla piattaforma saranno disponibili due nuovi episodi a settimana. "La nuova Queer as Folk racconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia. La ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 luglio 2022) Ecco unaindias, la, insudell'originale britannica creata da Russell T. Davies.as, di cui presentiamo unavideo in, è la, disponibile dasu, che in otto episodi riporta l'originale britannica creata da Russell T. Davies nella New Orleans dei giorni nostri. Sulla piattaforma saranno disponibili due nuovi episodi a settimana. "La nuovaasracconta di un gruppo eterogeneo di amici a New Orleans le cui vite vengono trasformate all'indomani di una tragedia. La ...

