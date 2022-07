Quanto guadagna Teo Mammuccari ogni anno? (Di domenica 31 luglio 2022) Teo Mammuccari guadagna circa 500 000 euro all’anno. Grazie al programma Le Iene ha percepito 375 000 /450 000 euro per 15 puntate ( 25000/30000 euro a puntata). Mentre a Tu Si Que Vales il compenso si è aggirato sui 5000 euro a puntata per un totale di circa 100 000 euro a stagione. Seppure non toccando cifre da capogiro come i colleghi Gerry Scotti e Maria De Filippi, sono cifre comunque di tutto rispetto e piuttosto cospicue. I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori Can ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 luglio 2022) Teocirca 500 000 euro all’. Grazie al programma Le Iene ha percepito 375 000 /450 000 euro per 15 puntate ( 25000/30000 euro a puntata). Mentre a Tu Si Que Vales il compenso si è aggirato sui 5000 euro a puntata per un totale di circa 100 000 euro a stagione. Seppure non toccando cifre da capogiro come i colleghi Gerry Scotti e Maria De Filippi, sono cifre comunque di tutto rispetto e piuttosto cospicue. I conduttori Mediaset cheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset cheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori Can ...

