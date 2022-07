Quanto guadagna Maria de Filippi al giorno? (Di domenica 31 luglio 2022) Maria De Filippi guadagna ogni giorno 27.397, 26 euro. La conduttrice ottiene tali ricavi attraverso la sua società, la Fascino PGT S.R.L, e ha un fatturato di circa 833,333 euro al mese e 10 milioni di euro all’anno. Gli introiti provengono per la maggiore dagli accordi commerciali siglati per i suoi programmi di punta: Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, Tu si que values. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 luglio 2022)Deogni27.397, 26 euro. La conduttrice ottiene tali ricavi attraverso la sua società, la Fascino PGT S.R.L, e ha un fatturato di circa 833,333 euro al mese e 10 milioni di euro all’anno. Gli introiti provengono per la maggiore dagli accordi commerciali siglati per i suoi programmi di punta: Uomini e donne, C’è posta per te, Amici, Tu si que values. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… I conduttori Mediaset cheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset cheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori ...

