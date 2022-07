Quanto guadagna il conduttore Mediaset Teo Mammuccari? (Di domenica 31 luglio 2022) L’ormai noto conduttore e showman di programmi di successo come Tu si que vales e le Iene, Teo Mammuccari, porterebbe a casa ogni anno qualche migliaio di euro, non toccando cifre da capogiro come i colleghi Gerry Scotti e Maria De Filippi, ma cifre comunque di tutto rispetto e piuttosto cospicue. I numeri non sono noti, almeno per il momento. I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttori Mediaset che guadagnano di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori Can Yaman, ecco Quanto guadagna l’attore ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 31 luglio 2022) L’ormai notoe showman di programmi di successo come Tu si que vales e le Iene, Teo, porterebbe a casa ogni anno qualche migliaio di euro, non toccando cifre da capogiro come i colleghi Gerry Scotti e Maria De Filippi, ma cifre comunque di tutto rispetto e piuttosto cospicue. I numeri non sono noti, almeno per il momento. I conduttoricheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! I conduttoricheno di più! Ecco chi sarebbe al primo posto! Un’altra stagione televisiva si appresta a debuttare e l’attenzione si è focalizzata sui cachet dei conduttori Can Yaman, eccol’attore ...

