Putin | Riforniremo la nostra Marina di missili supersonici Abbiamo armi uniche al mondo

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 luglio 2022) Il presidente russo, Vladimir, ha affermato che larussa riceveràda crociera ipersonici Zircon entro pochi mesi. Parlando in occasione della Giornata dellarussa a San Pietroburgo, il capo di stato russo ha spiegato che l’area del loro dispiegamento dipenderà dagli interessi russi.non ha menzionato direttamente l’Ucraina, ma ha affermato di aver firmato una nuova dottrina navale e ha definito gli Zircon come unici al. “La consegna di questi () alle forze armate russe inizierà nel prossimo mese. La fregata dell’ammiraglio Gorshkov sarà la prima ad andare in combattimento con a bordo queste formidabili. La cosa fondamentale qui è la capacità dellarussa… Sarà in grado di ...