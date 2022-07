Putin: proteggere confini marittimi con ogni mezzo. Drone ucraino colpisce Crimea (Di domenica 31 luglio 2022) - A parata di san Pietroburgo il presidente russo firma nuovo regolamento della marina su confini e aree di interesse nazionale russo. Mosca accusa Kiev di aver colpito con un Drone la sede dello ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 luglio 2022) - A parata di san Pietroburgo il presidente russo firma nuovo regolamento della marina sue aree di interesse nazionale russo. Mosca accusa Kiev di aver colpito con unla sede dello ...

Sarret734520051 : @DAVIDPARENZO @Corriere Banditi novax filo-Putin è grottesco. Persone stanno morendo e altre hanno subito danni anc… - AubMax2 : #XiJinping Un altro dittatore. Meno idiota di Putin. Preferisce proteggere la sua economia e quella mondiale. - BRenzicchi : @Agenzia_Ansa Ma nessuno ha capito che Putin ha fatto fuori Draghi perché vuole il Mediterraneo,senza che nessuno l… - Homers_howl : RT @alde68: Se @LiaQuartapelle lo sa e lo afferma avrà delle evidenze, perché non va in procura a fare una denuncia? Vuole proteggere Putin… - alde68 : Se @LiaQuartapelle lo sa e lo afferma avrà delle evidenze, perché non va in procura a fare una denuncia? Vuole prot… -