Putin: "La Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo" (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – La Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin alla parata della Marina Militare a San Pietroburgo. Lo riporta la Tass. Durante le celebrazioni Putin ha firmato il nuovo regolamento della Marina russa che, ha detto il presidente russo, "delinea i confini e le aree degli interessi nazionali della Russia". L'articolo L'Opinionista.

