Putin | il monito | nuovi missili ipersonici Zircon alla Marina russa - Esteri - quotidiano net

vegliach : @Moonlightshad1 Tipo quelle di un nostro ministro che lanciava la palla a Dudu' con Putin? O a bere bevande disseta… - cisivede3 : RT @OGiannino: 'L'Italia è un Paese libero e democratico, davanti a chi vuole provare a sedurci col suo modello autoritario dobbiamo rispon… - AndreaFD68 : RT @robertosaviano: Dinanzi alle immagini delle fosse comuni, dei civili torturati e uccisi, dei cadaveri abbandonati in mezzo alla strada,… - tempoweb : 'Evitare l'abisso #nucleare. #Kiev tratti subito' il monito del presidente bielorusso #Lukashenko #russia #ucraina… - bfer4 : RT @OGiannino: 'L'Italia è un Paese libero e democratico, davanti a chi vuole provare a sedurci col suo modello autoritario dobbiamo rispon… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ildi. "La fregata dell'ammiraglio Gorshkov sarà la prima ad andare in combattimento con a bordo queste formidabili armi", ha aggiunto. "La Marina sarà così in grado di rispondere ...... ha aggiunto. ' La Marina sarà, così, in grado di rispondere alla velocità della luce a tutti coloro che decideranno violare la nostra sovranità e libertà ', è stato ildel leader del ... Putin, il monito: nuovi missili ipersonici Zircon alla Marina russa Il leader del Cremlino alla parata di San Pietroburgo nel giorno che celebra le forze navali. "Difenderemo i confini con ogni mezzo" ...Il presidente Vladimir Putin annuncia l'arrivo degli Zircon entro pochi mesi. "Formidabili armi" per "rispondere alla velocità della luce", dice durante il discorso a San Pietroburgo ...