Putin avverte | ' La Russia proteggerà i confini marittimi con ogni mezzo Nato minaccia sicurezza'

Cinzia08959905 : RT @lanf64: #Orban avverte l'#Europa: 'Basta #sanzioni alla #Russia o sarà economia di guerra'. Un doppiogiochista nell'#UE, servo di #Put… - RosannaVaroli : Putin avverte: 'Missili ipersonici Tsirkon all'esercito per rispondere a chi viola la nostra libert…… - Cesare56479234 : @SkyTG24 Biden avverte, Putin minaccia. Il solito gergo giornalistico. Ma a Biden cosa gliene frega? Se guerra deve… - euroue : RT @lanf64: #Orban avverte l'#Europa: 'Basta #sanzioni alla #Russia o sarà economia di guerra'. Un doppiogiochista nell'#UE, servo di #Put… - milenamanini : RT @lanf64: #Orban avverte l'#Europa: 'Basta #sanzioni alla #Russia o sarà economia di guerra'. Un doppiogiochista nell'#UE, servo di #Put… -

...: 'Siamo stati finora straordinariamente fortunati. Ma la fortuna non è una strategia. Né è ... Non si fa attendere la replica di Vladimir, che fa presente il rispetto del trattato: 'Anche ...RUSSIA CON LA SERBIA: "BELGRADO PRONTA ALLA GUERRA" La distensione non siancora, semmai sono i " venti di guerra " a farsi più prossimi tra Serbia e Kosovo ... E..." RISCHIO GUERRA TRA ...di Giannino Ruzza In apertura della conferenza dei 191 paesi firmatari dell'Accordo di non proliferazione nucleare (NPT) alle Nazioni Unite, il segretario generale António Guterres ha avvertito: "Oggi ...Anatolij Chubais, ex braccio destro Putin, si è sentito male in Sardegna dove era in vacanza con la moglie. Mani e piedi addormentati ...