Psg-Nantes 4-0 | Galtier | “Bello riportare il trofeo a Parigi”

SquawkaNews : PSG XI: Donnarumma; Marquinhos, Ramos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Mendes; Sarabia, Messi, Neymar. Nante… - DiMarzio : Il @PSG_inside batte il @FCNantes e vince la Supercoppa di Francia - SkySport : ULTIM'ORA #CALCIO SUPERCOPPA DI FRANCIA AL #PSG: NANTES BATTUTO 4-0 #PsgFcn #TDC2022 #SkySport - sportli26181512 : Psg, Galtier: 'Ci siamo avvicinati con grande voglia al match, la vittoria della Supercoppa è un risultato importan… - CorSport : Il #Psg vince la Supercoppa di Francia: #Nantes ko ?? -

Anzi il nuovosi è aggiudicato il primo trofeo stagionale, a Tel Aviv, che era sfuggito la scorsa stagione al suo predecessore Pochettino. Vittoria in supercoppa sulper 4 - 0 con spirito ...Commenta per primo Il tecnico delChristophe Galtier ha commentato la vittoria della Supercoppa di Francia, dopo il 4 - 0 contro il: 'Avevamo di fronte una partita molto seria, ci aspettavamo una gara difficile. Mi piace il ...L'allenatore del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, commenta la vittoria della Supercoppa di Francia grazie all'agevole 4-0 contro il Nantes ...La cronaca di PSG-Nantes, valida per la finale di Supercoppa di Francia: i parigini vincono per 4-0, doppietta di Neymar, Messi e Ramos ...