Previsioni meteo, torna il caldo ad agosto: ecco dove e da quando (Di domenica 31 luglio 2022) L'inizio del mese di agosto corrisponderà ad una nuova ondata di caldo che si farà sentire sull'Italia. Lo farà con temperature che torneranno ad essere elevate, dopo alcuni giorni in cui una parte del Paese ha beneficiato di temperature più basse rispetto a quelle record avute in determinate fasi dell'estate 2022. Il ritorno del caldo lo rivelano le Previsioni meteo che, fino ad ora, sono state sempre puntuali e precise nel predire ciò che sarebbe accaduto. Il ritorno dell'anticiclone africano Gli esperti de Ilmeteo.it sottolineano che l'inizio della settimana, che corrisponderà all'avvio d'agosto, dovrebbe vedere nuovamente protagonista l'anticiclone africano. Questo si tradurrà nel nuovo aumento delle temperature e nella sensazione di caldo che ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 31 luglio 2022) L'inizio del mese dicorrisponderà ad una nuova ondata diche si farà sentire sull'Italia. Lo farà con temperature che torneranno ad essere elevate, dopo alcuni giorni in cui una parte del Paese ha beneficiato di temperature più basse rispetto a quelle record avute in determinate fasi dell'estate 2022. Il ritorno dello rivelano leche, fino ad ora, sono state sempre puntuali e precise nel predire ciò che sarebbe accaduto. Il ritorno dell'anticiclone africano Gli esperti de Il.it sottolineano che l'inizio della settimana, che corrisponderà all'avvio d', dovrebbe vedere nuovamente protagonista l'anticiclone africano. Questo si tradurrà nel nuovo aumento delle temperature e nella sensazione diche ...

Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 31 luglio 2022 - aleradioposta : Meteo Le previsioni in Sardegna e sulla Penisola - GusNazionale : RT @giornali_it: Previsioni meteo 1 agosto: torna il caldo torrido, in settimana le temperature sfioreranno i 40° #31luglio #QuotidianiOnli… - CorriereUmbria : +++ Nuova ondata di caldo africano #meteo #caldo #africa #previsioni #temporali - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Previsioni meteo, dopo la tregua torna il gran caldo -