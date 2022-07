“Preoccupazione e danni gravi” L' infettivologo Bassetti vuole vaccinare gli omosessuali

(Di domenica 31 luglio 2022) Il vaiolo delle scimmie è ritornato sulla bocca di tutti dopo i due decessi registrati in Spagna e la dichiarazione dello stato di emergenza a New York. A tornare sull'argomento è l'ormai celebre Matteoligure e tra i volti più noti negli anni della pandemia Covid: “Mai, nella storia moderna, il nome di una malattia infettiva è stato più sbagliato e fuorviante che non chiamare così il vaiolo delle scimmie. Molta gente ignorante infatti pensa si tratti di una malattia che la scimmia ha trasmesso all'uomo. Forse 30 anni fa i primi casi furono trasmessi da un primate, ma oggi è una malattia infettiva a trasmissione interumana dove gli animali non c'entrano assolutamente nulla. Varrebbe la pena, vista la diffusione globale (quasi 25000 casi in 90 paesi del mondo) di cambiargli nome ove evitare errori già commessi in passato”. ...

berardi225 : RT @tempoweb: Matteo #Bassetti lancia l’allarme sul #vaiolodellescimmie: infezione preoccupante, vaccinare subito gli omosessuali #virus #v… - tempoweb : Matteo #Bassetti lancia l’allarme sul #vaiolodellescimmie: infezione preoccupante, vaccinare subito gli omosessuali… - rumba15342942 : RT @LaRagione_eu: #Valcamonica. Un forte #temporale ha causato, nella notte di mercoledì, le esondazioni del torrente Re e del torrente Cob… - LaRagione_eu : #Valcamonica. Un forte #temporale ha causato, nella notte di mercoledì, le esondazioni del torrente Re e del torren… - _manu_InTheEnd : @GamePlayFusi La preoccupazione, quando arrivano questi temporali,che sia distruttivo,con grandine e piogge torrenz… -

LegnanoNews.com

Il fortunale è durato per circa mezz'ora, facendoe destando grande. Una vera e propria tromba d'aria si è scatenata venerdì in zona verso le 15 del pomeriggio, con il risultato ...Fonte disecondo vari osservatori è invece la presenza di una base militare russa e ... da una parte in caso di attacco si potrebbero provocarealla centrale; dall'altra potenziali ... Soccorritori ancora in azione per i disagi creati dal maltempo nel Legnanese "Preoccupazione" in merito alla situazione venutasi a creare con le dimissioni del Governo Draghi e l'avvio della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Ad esprimerla è il Comitato sc ...(Adnkronos) - L’ultima settimana di luglio si è aperta con l’annuncio dell’arrivo di una perturbazione che non ha tardato a far sentire i suoi effetti. Nella serata di lunedì, rovesci, temporali di fo ...