Premier League, altri soldi in Italia: il Brentford offre 18 milioni per Damsgaard (Di domenica 31 luglio 2022) Che nel calciomercato Italiano girino pochi soldi è ormai un dato di fatto da anni. Sessioni che si susseguono senza che ci siano dei trasferimenti in Italia postumi ad un'elargizione di denaro contante dall'estero. Anche quest'anno, solo per fare un esempio, il mercato della Juventus e del Napoli ha avuto un'accelerata solo dopo l'avvenuta cessione dei gioielli de Ligt e Koulibaly. E la Sampdoria non è da meno, tra problemi societari e immobilismo sul mercato, l'offerta del Brentford per Mikkel Damsgaard potrebbe sbloccare la casella acquisti. Il centrocampista danese è entrato nel mirino del club inglese che ha presentato un'offerta di 11 milioni di euro più 7 di bonus. La Sampdoria chiede di più, almeno 20 milioni, ma si continua a trattare per portare il prima ...

