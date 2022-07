Portoferraio (Elba): turista fotografa bambini in spiaggia. Denunciato per detenzione di materiale pedopornografico (Di domenica 31 luglio 2022) Nella sia stanza d'albergo rinvenute numerose immagini di bambini in spiaggia, scattate nei giorni precedenti, che li ritraevano a volte in costume e a volte anche nudi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 31 luglio 2022) Nella sia stanza d'albergo rinvenute numerose immagini diin, scattate nei giorni precedenti, che li ritraevano a volte in costume e a volte anche nudi L'articolo proviene da Firenze Post.

