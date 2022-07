Politano pazzo di Kvaratskhelia | “È quello che mi ha stupito di più | quest’anno potrà farlo per il Napoli!”

(Di domenica 31 luglio 2022) Mancano pochi minuti al fischio di inizio della sfida amichevole tra il Napoli ed il Mallorca, squadra spagnola, allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Si tratta della seconda sfida nel ritiro del Napoli in Abruzzo, dopo quella contro l’Adana Demirspor di Inler e Balotelli (terminata con il risultato di 2-2). Nel corso del prepartita è intervenuto in diretta Matteo. Di seguito le dichiarazioni dell’esterno azzurro evidenziate dalla nostra redazione: “Kvara tra i nuovi arrivati èche mi hadi più, è giovane e forte. È di grande prospettiva, lasciamolo crescere efarci vincere diverse partite. Il suo punto forte è il dribbling. Lui gioca dalla mia parte, però su quella fascia c’è anche Lozano che non è l’ultimo arrivato (ride, ndr)”. “I più scherzosi nello spogliatoio? ...

