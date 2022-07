Pillole per una Nuova Storia Letteraria 075 (Di domenica 31 luglio 2022) Tema. Fra Foscolo e Bergalli. Svolgo. Di Federico Sanguineti Nel 1802, sul “Nuovo Giornale dei letterati” di Pisa, Ugo Foscolo dà alla luce, oltre all’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo otto sonetti, intitolando il tutto Poesie. Ma i capolavori (Alla sera, A Zacinto, Alla Musa e In morte del fratello Giovanni) escono l’anno successivo: in essi, di norma, la prima quartina di ogni sonetto è costruita sul modello più arcaico, a suo tempo inventato dal Notaro e in auge appunto presso i siciliani. Solo eccezionalmente il venticinquenne poeta si affida alla forma canonizzata da Dante e da Petrarca, quella con quartine a rime incrociate, da lui ormai avvertita come poco praticabile. Così, su dodici, hanno nelle quartine lo schema ABBA ABBA solo tre sonetti: 1) Così gli interi giorni in luogo incerto; 2) E tu ne’ carmi avrai perenne vita (ispirato da ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 31 luglio 2022) Tema. Fra Foscolo e Bergalli. Svolgo. Di Federico Sanguineti Nel 1802, sul “Nuovo Giornale dei letterati” di Pisa, Ugo Foscolo dà alla luce, oltre all’ode A Luigia Pallavicini caduta da cavallo otto sonetti, intitolando il tutto Poesie. Ma i capolavori (Alla sera, A Zacinto, Alla Musa e In morte del fratello Giovanni) escono l’anno successivo: in essi, di norma, la prima quartina di ogni sonetto è costruita sul modello più arcaico, a suo tempo inventato dal Notaro e in auge appunto presso i siciliani. Solo eccezionalmente il venticinquenne poeta si affida alla forma canonizzata da Dante e da Petrarca, quella con quartine a rime incrociate, da lui ormai avvertita come poco praticabile. Così, su dodici, hanno nelle quartine lo schema ABBA ABBA solo tre sonetti: 1) Così gli interi giorni in luogo incerto; 2) E tu ne’ carmi avrai perenne vita (ispirato da ...

