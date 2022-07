Pilar Quintana | la mala madre | degenerazione di un amore negato

Robertadm : @GiuseppeZucco_ @altri_animali La bellezza del marito è anche nella mia lista di autoregalo d'agosto. Più Pilar Qui… -

Sette del Corriere della Sera

... La bellezza del marito - Un saggio romanzato in 29 tanghi di Anne Carson (traduzione di Chiara Spaziani) e La cagna di(traduzione di Pino Cacucci), finalista National Book Award e ...Con un inedito della canadese Anne Carson, 'La bellezza del marito', nella traduzione di Chiara Spaziani, e il romanzo pluripremiato della colombiana, 'La cagna', nella traduzione di Pino Cacucci, prende il via il 1 giugno il nuovo corso de La Tartaruga, entrata a far parte de La nave di Teseo dal 2017, a cura di Claudia Durastanti ... Pilar Quintana: «Per sopravvivere devi aprirti la strada con il machete» La scrittrice colombiana racconta la solitudine di una donna in una natura forte e incomprensibile. «Pensavo che femminista fosse una brutta parola» dice «poi, diventata madre, ho sperimentato l’enorm ...