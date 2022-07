Piccioni sul tetto, la loro presenza può trasmetterci qualcosa di letale (Di domenica 31 luglio 2022) Vediamo come i Piccioni potrebbero trasmettere l’Argas reflexus, un piccolo parassita noto anche come zecca del piccione. Tutti i dettagli. Sia nei mesi invernali che in quelli estivi i Piccioni… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 31 luglio 2022) Vediamo come ipotrebbero trasmettere l’Argas reflexus, un piccolo parassita noto anche come zecca del piccione. Tutti i dettagli. Sia nei mesi invernali che in quelli estivi i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

anBenedetti : @MedBunker @gparagone Naturalmente non risponderà mai. Il tweet originale serve come benzina sul fuoco per la sua… - kiariva46 : @gennaroromito Fotomontaggio di scarsa qualità! Nessun dubbio sulle motivazioni dello scrivente e neppure sul suo… - giustounpelo3 : @abbassoilcirco è geloso di lei come il gufo lo è delle cacche dei piccioni che incontra per strada detto questo, p… - oockodzuken : ma perché sempre sul mio davanzale i piccioni che infarto mi è preso - Pago_1985 : Due piccioni con una fava: non solo ci liberiamo dei pionieri del #MoVimento5Stelle, ma grazie al niet di #Grillo s… -