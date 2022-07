Picchia la madre e le infila la testa nel congelatore: arrestato (Di domenica 31 luglio 2022) Un cinquantaduenne è stato arrestato per maltrattamenti a Firenze: avrebbe Picchiato per l'ennesima volta la madre e le avrebbe infilato la testa nel congelatore, a seguito di una discussione per futili motivi Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 luglio 2022) Un cinquantaduenne è statoper maltrattamenti a Firenze: avrebbeto per l'ennesima volta lae le avrebbeto lanel, a seguito di una discussione per futili motivi

