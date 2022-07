(Di domenica 31 luglio 2022) Jesolo violenta:località famosa per lasul litorale veneziano'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre, due trevigiani e una padovana, ...

leggoit : #Jesolo pestaggio selvaggio nella movida, gruppo di stranieri dell'Est Europa picchia tre ventenni - abbracadabra6 : Pestaggio selvaggio a Jesolo: gruppo di stranieri picchia tre ventenni. Sinistroidi che dite ? - bizcommunityit : Pestaggio selvaggio a Jesolo: gruppo di stranieri picchia tre ventenni, ragazzo in ospedale - Gazzettino : #pestaggio selvaggio a #jesolo: banda di albanesi picchia tre ventenni, ragazzo in ospedale - waweeee19 : RT @fanpage: Gli ha spaccato la testa a calci e pugni, poi gli ha lanciato una bottiglia di vetro addosso. Un pestaggio violento, selvagg… -

ilgazzettino.it

Jesolo violenta: nella località famosa per la movida sul litorale veneziano dell'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, ...JESOLO - Jesolo violenta: ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati attaccati senza motivo da un ... Pestaggio selvaggio a Jesolo: gruppo di stranieri picchia tre ventenni Jesolo violenta: nella località famosa per la movida sul litorale veneziano dell'Alto Adriatico ennesima aggressione l'altra notte in ...JESOLO - Jesolo violenta: ennesima aggressione l'altra notte in via Orlanda, quando tre ventenni, due trevigiani e una padovana, dipendenti di una pizzeria, sono stati attaccati senza ...