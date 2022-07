Perde l’alibus per controlli | gli agenti gli pagano il ticket Gallipoli | turista ringrazia via mail | Vi sono debitore

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 luglio 2022) Ha avuto un lieto fine la disavventura vissuta da un giovanestraniero a, che ha rischiato dire l’aereo per Bergamo, a causa di un controllo antidroga della Polizia, con tanto di unita’ cinofile, alla fermata del bus che lo avrebbe dovuto portare allo scalo di Brindisi. L’autista del bus, intenzionato a rispettare la tabella di marcia, non ha aspettato che il controllo finisse ed e’ partito lasciandolo a terra. Gli, pero’, per scusarsi di averlo messo in difficolta’, hanno deciso di pagare di tasca propria il biglietto per un servizio navetta privato che ha permesso aldi nonre l’aereo. “Avreste potuto fregarvene e non lo ha avete fatto. Vi”, ha scritto il giovane in una...