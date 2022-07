Perde il bus dell’aeroporto per controlli. Gli agenti chiamano una navetta e gli pagano il biglietto (Di domenica 31 luglio 2022) Disavventura a lieto fine per un giovane turista in vacanza a Gallipoli (Lecce). Era a bordo di un pullman che lo avrebbe dovuto portare a Brindisi per prendere un areo diretto a Bergamo quando nel corso di alcuni servizi di controllo antidroga il mezzo e’ stato fermato da una pattuglia delle Volanti con l’impiego di unita’ cinofile. I passeggeri sono stati fatti scendere. Nonostante l’invito dei poliziotti a ritardare di qualche minuto la ripartenza, l’autista ha voluto rispettare la tabella di marcia, lasciando a terra il giovane turista, controllato per ultimo. Vedendo il ragazzo affranto, i poliziotti hanno deciso di chiamare un bus navetta privato e pagare di tasca propria il biglietto per farlo arrivare in tempo in aeroporto. Il giorno dopo il turista ha voluto ringraziarli inviando una mail al Commissariato di Gallipoli: “Avreste potuto ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) Disavventura a lieto fine per un giovane turista in vacanza a Gallipoli (Lecce). Era a bordo di un pullman che lo avrebbe dovuto portare a Brindisi per prendere un areo diretto a Bergamo quando nel corso di alcuni servizi di controllo antidroga il mezzo e’ stato fermato da una pattuglia delle Volanti con l’impiego di unita’ cinofile. I passeggeri sono stati fatti scendere. Nonostante l’invito dei poliziotti a ritardare di qualche minuto la ripartenza, l’autista ha voluto rispettare la tabella di marcia, lasciando a terra il giovane turista, controllato per ultimo. Vedendo il ragazzo affranto, i poliziotti hanno deciso di chiamare un busprivato e pagare di tasca propria ilper farlo arrivare in tempo in aeroporto. Il giorno dopo il turista ha voluto ringraziarli inviando una mail al Commissariato di Gallipoli: “Avreste potuto ...

